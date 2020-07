Zagubiony szczeniak błąkał się po ulicach. Sam odnalazł drogę do weterynarza

Do zdarzenia doszło w Bangkoku w Tajlandii. Czarny szczeniak o imieniu Khiew Ngern zgubił się podczas gdy jego opiekunka była w pracy w restauracji. Zdezorientowany pies nie wiedział jak wrócić do domu i przez ponad 6 godzin błąkał się po ulicach.

Szczęśliwie okazało się, że czworonóg pamiętał drogę do kliniki weterynaryjnej, do której jego właścicielka zabierała go na szczepienia. Na nagraniu z monitoringu widać, że czteromiesięczny zwierzak dotarł do kliniki i stanął pod drzwiami. Zaczął drapać w drzwi i szczekać, aby zwrócić na siebie uwagę. Psiak został natychmiast rozpoznany przez pracujących tam lekarzy.

Ponieważ dane czworonoga znajdowały się w tamtejszej bazie pacjentów, dotarcie do jego właścicielki nie sprawiło większych problemów. Kobieta nie umiała ukryć radości, gdy przyjechała odebrać swojego ukochanego pupila.