„To kryzys zdrowotny, który zdarza się raz na sto lat”. Kolejny rekord nowych zakażeń koronawirusem na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek wieczorem o rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem na świecie. Według WHO w ciągu ostatniej doby wykryto 292 527 przypadków COVID-19. Zgodnie z codziennym raportem WHO największe wzrosty odnotowano w Brazylii (69 tys.), Stanach Zjednoczonych (65 tys.) i Indiach (55 tys.). W Europie zdiagnozowano 25 tysięcy nowych przypadków COVID-19, w tym 2800 w Hiszpanii.

Poprzedni najwyższy dobowy wzrost zanotowano 24 lipca - 284 196 zakażeń. Na świecie liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła o 6812. W ostatnich dniach aż 40 krajów zgłosiło rekordowe dobowe wzrosty liczby nowych infekcji. Według danych Reutersa w sumie na całym świecie od początku pandemii koronawirusem zakaziło się ponad 17,4 mln osób. Z powodu COVID-19 zmarło blisko 675 tysięcy osób.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ponownie ostrzegł przed katastrofalnymi skutkami pandemii. - To kryzys zdrowotny, który zdarza się raz na sto lat, a którego skutki będą odczuwalne przez dziesięciolecia - powiedział w piątek wieczorem Ghebreyesus. (PAP)

