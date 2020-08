Partner ogolił włosy chorej kobiety. Zdecydował się na wyjątkowy gest, czym doprowadził ją do łez

„Po miesiącach zapuszczania włosów po raz pierwszy od 10 lat musiałam poprosić mojego chłopaka o ponowne ogolenie głowy” – napisała Eva Barilaro w mediach społecznościowych, publikując wzruszające nagranie. Kobieta zmaga się z łysieniem plackowatym. Na trwającym niespełna minutę filmie widać, jak mężczyzna pomaga swojej partnerce ogolić włosy na głowie. Gdy zakończył tę czynność, w geście solidarności zaczyna golić swoje włosy, co doprowadza Evę do płaczu. Tło do nagrania stanowi piosenka Bruno Marsa „Just the Way You Are”.

Film odtworzono już ponad 10 mln razy



Co ciekawe, nagranie po raz pierwszy zostało opublikowane w maju. Jednak dopiero po udostępnieniu przez Rex Chapman stało się hitem sieci. Dotychczas klip obejrzało już ponad 10 mln osób. Internauci są poruszeni. Opisują swoje historie, wyznając, w jaki sposób zmagali się z różnymi chorobami. Podkreślają, że kluczową rolę w tych trudnych chwilach ich życia stanowiło wsparcie od najbliższych.

