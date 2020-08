Ten pies ma wyjątkowy talent. Nagrania, gdy „śpiewa”, biją rekordy popularności

W XXI wieku nikogo nie dziwi fakt, że właściciele zakładają swoim czworonogom konta w mediach społecznościowych. Pokazują ich codzienność – to, w jaki sposób się bawią, a także jak wyglądają, gdy np. śpią. Od czasu do czasu jakiś pupil robi zawrotną karierę w mediach społecznościowych ze względu na swoje wyjątkowe umiejętności. Tak jest w przypadku Waltera, którego obecnie obserwuje już ponad 780 tys. internautów na Instagramie.

Nie bez przyczyny 6-letniego buldoga francuskiego internauci nazywają „diwą”. Czworonóg zabłysnął w sieci dzięki talentowi… wokalnemu. Pies wydaje z siebie bardzo dziwne dźwięki, które niektórym przypominają śpiew operowy, inni uważają, że to przeraźliwy skowyt, a kolejni przekonują, że to namiastka krzyku wydawanego przez człowieka. Właścicielka psa przyznała, że o wyjątkowej umiejętności czworonoga dowiedziała się wkrótce po tym, jak stał się częścią rodziny. Na profilu Waltera opublikowanych zostało wiele nagrań, na których daje próbkę swojego talentu. Niektórzy internauci są sceptyczni i podejrzewają, że to umiejętności montażowe właścicieli a nie talent gra tu pierwsze skrzypce. Pies jest już taką gwiazdą, że można nawet kupić koszulki z jego podobizną. Macie ochotę?