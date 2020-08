Ukraina wpisała trzy kolejne kraje na listę państw „czerwonej strefy”. Wśród nich jest Polska

Ukraińskie ministerstwo zdrowia tłumaczy, że trzy nowe państwa pojawiły sie na liście ze względu na duży wzrost nowych przypaków zakażeń koronawirusem. Do państw czerwonej strefy dopisywane sa kraje, w których procentowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch tygodnii jest wyższy niż 30 procent. Lista aktualizowana jest co tydzień. Państwa dopisane na listę od 1 sierpnia to Cypr, Gruzja i Polska.

Obecność Polski na liście krajów „czerwonej strefy” oznacza, że po wjeździe na terytorium Ukrainy należy przejść dwutygodniową kwarantannę lub w ciągu 48-godzin wykonać test na koronawirusa, który będzie miał negatywny wynik.

W „czerwonej strefie” oprócz Polski, Cypu i Gruzją są między innymi Chiny, Węgry, Niemcy, Czechy, Litwa, Bułgaria, Albania, Czarnogóra, Francja i Rosja. W „zielonej strefie” znalazły się, między innymi, Szwecja, Portugalia, Chorwacja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy.

W ciągu ostatniej doby na Ukrainie stwierdzono 1172 zakażenia koronawirusem.Łacznie od początku epidemii odnotowano w tym kraju 71 056 zakażeń, z czego 1709 osób zmarło.