Gigantyczny mastif angielski i miniaturowy chihuahua. To trzeba zobaczyć

Bella to mieszaniec, a jednym z jej rodziców był pies rasy chihuahua. Suczka waży zaledwie trzy kilogramy. Chociaż mogłoby się niektórym wydawać, że to nie może się udać – pies zaprzyjaźnił się z mastifem angielskim. Huey waży 70 kilogramów, a co za tym idzie może się pochwalić gigantycznymi gabarytami. Właściciele zwierząt publikują zdjęcia i filmy z czworonogami w roli głównej, na których widać, że naprawdę bardzo dobrze się dogadują. Co więcej, spędzają razem prawie każdą wolną chwilę, a Huey niejednokrotnie wykazuje się dużą dozą cierpliwości w stosunku do zaczepnej Belli.

Użytkownicy mediów społecznościowych żywiołowo komentują kolejne materiały udostępniane przez właścicieli psów w sieci. Podziwiają ich wygląd, ale przede wszystkim zwracają uwagę na niezwykłą relację, która połączyła zwierzęta. Dotychczas losy dwóch psich kompanów niemal z zapartym tchem śledzi ponad 2 tys. internautów. Jesteśmy jednak przekonani, że ich kariera w mediach społecznościowych nabierze tempa.