Operacja „Grom” w Kijowie. Mężczyzna wszedł do banku i oświadczył, że ma bombę w plecaku. Policja otoczyła budynek

Informacje na temat zdarzenia potwierdził w mediach wiceminister spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. Przekazał, że zgłoszenie dotyczące tej wyjątkowo groźnej sprawy dotarły do służb około godziny 12 czasu miejscowego (11 czasu polskiego). Pracownica Uniwersał Banku położonego w centrum biznesowym „Leonardo” w centrum miasta donosiła o groźbie zdetonowania bomby w jej oddziale.

Groźba pochodziła od 32-letniego mężczyzny, który wniósł do banku plecak – jak twierdzi – wypełniony ładunkami wybuchowymi. Heraszczenko poinformował, że pracownicy banku mogli opuścić budynek. Kierowniczka oddziału postanowiła pozostać w nim z własnej woli. Policja wysłała na miejsce negocjatora, wzywającego mężczyznę do poddania się. Jednocześnie w ramach operacji o kryptonimie „Grom” przygotowania do szturmu rozpoczęli antyterroryści.

Z kolejnej wiadomości wiceministra możemy dowiedzieć się, że terrorysta to najprawdopodobniej obywatel Uzbekistanu i osoba niestabilna psychicznie. Mężczyzna miał żądać możliwości wejścia do telewizji i wygłoszenia oświadczenia. Twierdzi, że bomba jest połączona z jego ciałem linką i eksploduje, jeżeli jemu samemu coś się przytrafi.

