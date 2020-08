Ławki zostaną usunięte z kościoła z powodu otyłych? „Uratuj je przed diabłem”

Wiktoriańskie, drewniane ławki, które są przykręcone do posadzki, zostaną zastąpione nowoczesnymi krzesłami w kościele św. Andrzeja w Okeford Fitzpaine w Dorset. Rada Kościoła Parafialnego podjęła taką decyzję po to, by – jak tłumaczy – nie wprowadzać w „zakłopotanie” nowożeńców z nadwagą. „Mieliśmy takie przypadki w czasie udzielania ślubów, podczas których narzeczeni z nadwagą nie mogli iść obok siebie do ołtarza. Gdybyśmy korzystali z krzeseł zamiast ławek moglibyśmy poszerzyć przejście” – podano w raporcie, do którego dotarło „The Sun”.

„Kiepski pretekst”

Z tą decyzją nie mogą się pogodzić niektórzy okoliczni mieszkańcy. Grupa wiernych protestowała z transparentem, na którym był zamieszczony następujący napis: „Uratuj ławki przed diabłem”. Głos w sprawie zabrała Helen Sherwood Clinkard, przedstawicielka grupy, która opowiada się za „uratowaniem ławek”. – Wesela odbywały się w tym kościele od pokoleń i, o ile wiem, nigdy wcześniej nie było problemu, że osoby z nadwagą nie byłyby w stanie zmieścić się w przejściu – powiedziała. Kobieta stwierdziła, że podawane argumenty to „kiepski pretekst do wyrywania ławek”.

Czytaj także:

Tak wygląda codzienność pary, która przygarnęła 20 psów. „To szaleństwo”