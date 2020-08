Były król Hiszpanii opuścił kraj. Juan Carlos może być zamieszany w aferę korupcyjną

W poniedziałek 3 sierpnia dowiedzieliśmy się o liście, który Juan Carlos przekazał swojemu synowi Filipowi VI. „Kierując się przekonaniem, by jak najlepiej służyć narodowi Hiszpanii, jej instytucjom i tobie jako królowi, informuję cię o mojej decyzji o opuszczeniu kraju” – pisał. Zaznaczył przy tym, że pozostaje w dyspozycji hiszpańskiej prokuratury.

„Rok temu wyznałem Ci moją wolę porzucenia aktywności instytucjonalnej. Teraz, kierując się przekonaniem o wykonywaniu najlepszej posługi na rzecz Hiszpanów, ich instytucji oraz Ciebie, informuję Cię o mojej przemyślanej już decyzji w sprawie przeprowadzenia się (…) poza Hiszpanię” – informował.

Juan Carlos oskarżany o korupcję

Urodzony w 1938 roku Juan Carlos abdykował 2 czerwca 2014 roku. W maju 2019 roku wiekowy monarcha poinformował o wycofaniu się z życia publicznego. Jego emeryturę zakłóciło jednak śledztwo prowadzone przez Sąd Najwyższy Hiszpanii. Były król podejrzewany jest o korupcję, do której miało dojść w ramach przetargu na budowę szybkiej kolei AVE w Arabii Saudyjskiej. Dziennikarze „El Mundo” opublikowali też dokumenty pokazujące zakup przez Juana Carlosa luksusowych apartamentów w Szwajcarii. Kwota transakcji to co najmniej 2 miliony euro.

