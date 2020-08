Polka złowiła ogromną rybę. „Sama nie dowierzam”

Monika Lechowska-Bacia poinformowała w poniedziałek na Facebooku, że pobiła swój rekord życiowy jeśli chodzi o wyłowienie amura. Okaz, który wyciągnęła z jeziora Sumbar w Chorwacji, ważył 30,9 kg. „Kocham, kocham, kocham wędkarstwo właśnie za te emocje. za chwilę które będę wspominać każdej nocy przed snem. Patrzę na niego i sama nie dowierzam. że go uniosłam do góry. Kiedyś obawiałam się, że mogę nie dać rady dziś wiem że chcieć to móc, wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi” – napisała.

Wpis wędkarki ma już ponad tysiąc reakcji i 150 komentarzy. „Ta radość która przez Ciebie przemawia mówi sama za siebie. Mogę się tylko domyślać ze emocje i adrenalina przy holu sięgały zenitu. Gratulacje za tak piękny okaz bo niestety nie często takie lądują na naszej macie. Zobaczymy co przyniosą kolejne dni na tej pięknej wodzie” – czytamy w jednym z nich. „Gratuluję i biję brawo, bo wiem jak trudno się dobrać tam do tych największych amurów” – dodał ktoś inny.

