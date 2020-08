Bejrutem wstrząsnęła ogromna eksplozja. Minister mówi o setkach rannych

Jak opisuje Al Jazeera, do jednej z eksplozji doszło niedaleko portu w Bejrucie, stolicy Libanu. Wybuch wstrząsnął ziemią, a jego siła wybijała okna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Na miejscu pracują dziennikarze telewizji, relacja jest dostępna na YouTube.

Z kolei dziennikarka Joyce Karam zamieściła nagranie, które wskazuje na to, że doszło do dwóch ekplozji. Na nagraniu, które zamieściła, widać, że w nad jednym z miejsc w Bejrucie już unosił się dym, a po chwili dochodzi do ogromnego wybuchu. Z jej relacji wynika, że lokalne władze przekonują, że eksplodował magazyn petard, ale dziennikarka twierdzi, że nagrania z wybuchu wskazują na „coś więcej niż petardy”. Stąd nie jest jasne, jakie materiały były przechowywane w magazynych.

Minister zdrowia Libanu powiedział, że w eksplozji zostały ranne setki osób. Sky News informuje, że dotychczas potwierdzono 10 ofiar śmiertelnych.

Jak opisuje CNN, uszkodzeniom uległy domy znajdujące się nawet do 10 km od miejsca wybuchu. Na nagraniach widać przewrócone auta.

Czytaj także:

Porwanie samolotu TWA. Po 34 latach zatrzymano podejrzanego