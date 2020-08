Gubernator Bejrutu płakał wśród dziennikarzy. Wybuch „podobny do tego z Hiroszimy i Nagasaki”

We wtorek w stolicy Libanu Bejrucie doszło do ogromnej eksplozji. Do wybuchu nastąpiło w porcie w Bejrucie, a pierwsze informacje wskazują na to, że eksplodowały magazyny z fajerwerkami czy innymi materiałami wybuchowymi. Wybuch miał zapoczątkować pożar w okolicy.

Minister zdrowia Libanu przekazał, że trudno jest określić dokładną liczbę rannych, ale mówił o setkach. Dotychczas poinformowano o 10 ofiarach śmiertelnych.

Eksplozja w Bejrucie. Gubernator rozpłakał się na wizji

Gubernator Bejrutu Marwan Abboud krótko rozmawiał z dziennikarzami. Sky News Arabia nagrało to wystąpienie – Abboud w pewnym momencie po prostu się rozpłakał.

- Na początku doszło do pożaru, po którym nastąpiła eksplozja, nie znamy jej przyczyn – mówił gubernator Bejrutu. Dodał, że wcześniej w miejsce pożaru wysłano 10 strażaków, z którymi teraz nie ma kontaktu.

Samą eksplozję przyrównał do tych z 1945 roku przy użyciu bomb atomowych w Japonii.

– Jest (wybuch – red.) podobny do tego, co wydarzyło się w Japonii, w Hiroszimie i Nagasaki – powiedział.

Abboud powiedział, że to, co się wydarzyło, to „narodowa katastrofa, katastrofa dla Libanu”.