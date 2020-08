Ogromna eksplozja w Bejrucie. Nagrania pokazują apokaliptyczny krajobraz na ulicach. „Jak po nuklearnej wojnie”

Do eksplozji doszło w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wynika z pierwszych relacji, ogromny wybuch miał miejsce w porcie. Według pierwszych informacji najpierw doszło do ogromnego pożaru, a po chwili do gigantycznej eksplozji. Prawdopodobnie ogień zajął magazyn petard lub innych materiałów wybuchowych.

Czerwony Krzyż informuje o setkach rannych. Z pierwszych doniesień będących na miejscu dziennikarzy wyłania się obraz szpitali przytłoczonych przez pacjentów z wbitym wszędzie szkłem i połamanymi kończynami. Nie wiadomo ile osób zginęło w wyniku eksplozji. Agencja Reutera podała informacje przynajmniej o 10 odnalezionych ciałach.

Eksplozja w Bejrucie. Apokaliptyczny krajobraz po eksplozji

Jak relacjonują świadkowie eksplozja była odczuwalna w całym mieście, a na ulicach panuje chaos. W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze nagrania ulic po eksplozji. Wszędzie widać wraki rozbitych samochodów, a w budynkach nie ma szyb. „Apokaliptyczny krajobraz jak po nuklearnej wojnie” – opisuje opublikowane nagranie jeden z internautów.

Na niektórych nagraniach widać ciała ofiar eksplozji leżących na ulicach, ale ze względu na ich drastyczność nie publikujemy ich.