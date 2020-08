Co najmniej 50 ofiar śmiertelnych, 2,7 tys. rannych po eksplozji w Bejrucie. Ogłoszono żałobę narodową

Po godz. 21 czasu polskiego minister zdrowia Libanu Hamad Hassan przekazał, że w wyniku eksplozji w Bejrucie zginęło co najmniej 50 osób, a blisko 2750 jest rannych.

Do wybuchu doszło w porcie w Bejrucie. Najprawdopodobniej wywołał go pożar, który wystąpił w okolicy. Później – to doniesienia mediów – eksplodował magazyn, w którym miały znajdować się materiały pirotechniczne czy wybuchowe. Nadal jednak nie ma oficjalnej wersji zdarzeń.

Eksplozja w Bejrucie. „Szpitale są w tej chwili przeciążone”

Wybuch był tak silny, że niszczył drzwi i okna w stolicy Libanu, a w sieci można znaleźć nagrania czy fotografie zniszczonych wnętrz mieszkań. Fala uderzeniowa była odczuwalna do nawet 240 kilometrów dalej na Cyprze. Największe zniszczenia eksplozja wywołała jednak w obszarze do 10 kilometrów od miejsca wybuchu.

Ben Wedeman, korespondent CNN, opisywał, że lokal stacji został całkowicie zdewastowany, a fala uderzeniowa zniszczyła okna. – Szpitale są w tej chwili przeciążone, apelują o to, by oddawać krew dla rannych – relacjonował Wedeman.

Premier Libanu Hassan Diab zdecydował, że środa 5 sierpnia będzie dniem żałoby w całym kraju.