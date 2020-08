Tajemnicze nasiona z Chin pojawiły się w Polsce. Udało się je zidentyfikować

Agencja Reutera podawała pod koniec lipca, że w co najmniej 27 amerykańskich stanach pojawiły się tajemnicze nasiona, które trafiły do mieszkańców drogą pocztową oraz przez kurierów. Najwięcej niechcianych przesyłek trafiło do mieszkańców Teksasu i Wirginii. Amerykański Departament Rolnictwa oraz Urząd Celny zaapelowały, aby w żadnym wypadku nie siać nasion niewiadomego pochodzenia a w razie otrzymania przesyłki powiadomić o sprawie służby.

Według amerykańskich mediów nasiona pochodzą z Chin, o czym mają świadczyć opisy na paczkach. Chiński rzecznik spraw zagranicznych Wang Wenbin przekazał jednak, że były one sfałszowane, ponieważ sugerowały, że w paczkach znajduje się biżuteria. Chiny poprosiły o zwrot nasion, aby móc przeprowadzić badania i wyjaśnić ich pochodzenie. Policja w Whitehouse w Ohio twierdzi, że może chodzić o tzw. brushing scam – oszustwo polegające na rozsyłaniu przez sprzedawcę jakiegoś taniego produktu, które ma na celu m.in. zwiększenie rozpoznawalności marki.

Zidentyfikowano część nasion

Nowe ustalenia w sprawie przekazał „The new York Times”. Wynika z nich, że amerykańskiemu Departamentowi Rolnictwa Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin udało się zidentyfikować 14 rodzajów nasion z paczek wysyłanych z Chin. Wśród potwierdzonych gatunków znalazły się m.in. kapusta, lawenda, mięta, hibiskus, gorczyca, rozmaryn i szałwia. – To tylko część próbek, które zebraliśmy do tej pory – przekazał Osama El-Lissy, zastępca administratora ds. Ochrony roślin i kwarantanny.

Chociaż amerykańskie służby, podobnie jak polskie, apelowały o niesadzenie nasion, to część odbiorców przesyłek postanowiła naocznie sprawdzić, co z nich wyrośnie. To zdaniem ekspertów błędne działanie, ponieważ posadzenie roślin może wywołać pojawienie się problematycznych chwastów oraz chorób. Zdaniem Lisy Delissio, która jest profesorem biologii na Salem State University w Massachusetts, jeśli któreś z nasion okaże się gatunkiem inwazyjnym, to może wyprzeć rodzime rośliny konkurując z nimi o zasoby naturalne oraz wyrządzić szkody rolnictwu, środowisku, a nawet zdrowiu ludzkiemu.

Reakcja polskich służb

Komunikat w sprawie tajemniczych nasion wydał także Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W oświadczeniu zaapelowano, aby nie wysiewać nasion, ponieważ mogą być źródłem nowych, niewystępujących dotychczas w kraju lub w Unii Europejskiej agrofagów szkodliwych. „Takie organizmy stanowią potencjalne zagrożenie dla roślin uprawianych i rosnących w naturze na danym obszarze, i przy korzystnych warunkach do rozwoju oraz braku naturalnych wrogów/czynników ograniczających, mogą zadomowić się, powodując starty gospodarcze i środowiskowe” – zaznaczono w komunikacie GIORiN.