Pies, który wygląda jak Lady Gaga, podbija Instagram. Szczególną uwagę zwraca jego fryzura

Bontenmaru staje się gwiazdą internetu. Jego właścicielka Tomoyo Matsuura twierdzi, że popularność pieska jest wynikiem jego niesamowitego podobieństwa do Lady Gagi – głównie jej stylu w teledysku „Poker Face” – krótkiego boba i grzywki. – Bontenmaru raz na dwa miesiące wybiera się do salonu fryzjerskiego, a co trzy tygodnie sama obcinam mu włosy – wyjaśnia Matsuura.

W komentarzach do zdjęć pieska na Instagramie pojawiają sie internauci z całego świata, w tym m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Japonii.

Instagram pieska pełen jest zdjęć, ale także nagrań – możemy zobaczyć, jak Bontenmaru pływa, czy próbuje arbuza. Obejrzyjcie galerię i dajcie nam znać, czy waszym zdaniem piesek rzeczywiście przypomina Lady Gagę!

