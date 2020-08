Symboliczne zdjęcie z Bejrutu. Pielęgniarka uratowała trzy noworodki

Wybuch w magazynach portu w Bejrucienastąpił we wtorek po godzinie 17 czasu lokalnego. Eksplozja wywołała ogromne zniszczenia nie tylko na terenie portu, ale też w przylegających do niego dzielnicach. Z środę agencja AFP, powołując się na lokalne władze, poinformowała, że zniszczenia objęły blisko połowę miasta, a bez dachu nad głową zostało około 300 tys. mieszkańców. Według oficjalnych danych zginęło 135 osób, a pięć tysięcy zostało rannych.

Symboliczne zdjęcie

Jednym ze świadków wybuchu był fotoreporter Bilal Jawich, który na Facebooku opublikował wymowne zdjęcie pielęgniarki. Post doczekał się już 5,8 tys. reakcji i 4,7 tys. udostępnień, a sprawą zainteresowała się redakcja CNN. Dziennikarze dotarli do autora fotografii, który wyjaśnił, jak udało mu się uchwycić moment, w którym położna ratowała trzy noworodki. – Podążałem za dymem, aż dotarłem do portu w Bejrucie – przyznał Jawich dodając, że to "intuicja profesjonalisty" zaprowadziła go do szpitala Al Roum w dystrykcie Ashrafieh.

Fotograf przyznał, że był zdumiony widząc pielęgniarkę trzymającą trzy noworodki. – Zauważyłem spokój pielęgniarki, który kontrastował z tym, co działo się zaledwie metr dalej. Mężczyzna wyjaśnił, że w pobliżu leżało kilku martwych ludzi, dostrzegł również rannych. – Jednak pielęgniarka wyglądała, jakby posiadała ukrytą siłę, która dała jej panowanie nad sobą i możliwość uratowania tych dzieci. Ludzie wyróżniają się pośród tych brutalnych, ciemnych i złych okoliczności, a ta pielęgniarka stanęła na wysokości zadania – powiedział. Wyjaśnił też, bohaterka jego zdjęcia chwilę po wybuchu straciła przytomność, a gdy ją odzyskała, to uświadomiła sobie, że niesie troje dzieci. To może wskazywać, że kobieta doznała szoku i działała intuicyjnie.

Noworodki udało się uratować, ale podobnego szczęścia nie miało 12 innych pacjentów, którzy przebywali w tym samym szpitalu. Wśród ofiar były również dwie osoby odwiedzające pacjentów oraz cztery pielęgniarki. Pierwsze informacje wskazują, że zniszczeniu uległo około 80 proc. budynku szpitalnego i 50 proc. wyposażenia.

