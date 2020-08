Kinga Duda wyjechała na staż do Londynu. Ujawniła, gdzie pracowała

W listopadzie media informowały – powołując się na dane zamieszczone przez córkę prezydenta w serwisie Linkedin, że Kinga Duda otrzymała pracę w prestiżowej kancelarii prawnej Maruta Wachta. Kancelaria zdobyła tytuł najlepszej firmy prawniczej w Polsce w 2018 roku w konkursie The Lawyer European Awards. Kancelaria świadczy usługi prawne dedykowane branży informatycznej i zapewnia obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z oprogramowaniem i nowymi technologiami. Kinga Duda została zatrudniona na stanowisku junior associate, czyli młodszy prawnik.

Gdzie pracowała Kinga Duda?

Po trzech miesiącach współpraca Kingi Dudy z kancelarią zakończyła się, a córka prezydenta wyjechała na staż do Londynu, co zapewnił jej start w międzynarodowym konkursie prawniczym. Przypomnijmy – Kinga Duda reprezentowała swoją uczelnię – Uniwersytet Jagielloński – w międzynarodowym konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Madrycie. Corocznie konkurs przyciąga dwa tysiące studentów z 300 uniwersytetów z całego świata. Kinga Duda, która była członkiem trzyosobowego zespołu, otrzymała wówczas wyróżnienie. Córka prezydenta ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ubiegłym roku obroniła pracę magisterską.

Dopiero po pięciu miesiącach od wyjazdu do Anglii córka prezydenta zdecydowała się ujawnić, gdzie odbywała staż – podaje „Fakt”. Zaktualizowała dane opublikowane na profilu w serwisie LinkedIn. Dzięki temu dowiadujemy się, że Kinga Duda doskonaliła swoją wiedzę w kancelarii WilmerHale.

