Katastrofa przy podejściu do lądowania. Nie żyje pilot, 170 pasażerów na pokładzie

W piątek 7 sierpnia doszło do katastrofy lotniczej w Kozihikode – podaje CNN. Z wstępnych informacji wynika, że do wypadku doszło przy próbie podejścia do lądowania, a samolot „ześlizgnął się z pasa”. Dziennikarze lokalnych mediów, w tym indianexpress.com, podają, że wśród ofiar śmiertelnych jest pilot samolotu. Drugi pilot został poważnie ranny. Na pokładzie samolotu było ponad 170 pasażerów. Po godz. 17.00 poinformowano, że osób, które w wyniku zdarzenia odniosły rany jest przynajmniej kilka. Sytuacja jest jednak dynamiczna – co zauważają przedstawiciele służb, którzy pracują na miejscu.

Z relacji, które przekazują świadkowie zdarzenia wynika, że na miejscu katastrofy pojawił się dym, a sam samolot „rozpadł się na dwie części”. Użytkownicy mediów społecznościowych publikują zdjęcia, na których widać częściowo zniszczony samolot.

Najnowsze informacje

Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Z niepotwierdzonych dotychczas oficjalnie informacji wynika, że samolot ześlizgnął się z pasa startowego na podmokły teren. Po godz. 18.00 Reuters poinformował, że nie żyją dwie osoby a 35 zostało rannych.