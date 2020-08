Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych w Indiach. „Samolot rozpadł się na dwie części”

Do katastrofy lotniczej doszło w piątek 7 sierpnia przed godz. 20.00 czasu miejscowego podczas lądowania na Calicut International Airport. Z przekazywanych tuż po wypadku informacji wynikało, że samolot ześlizgnął się z pasa startowego na podmokły teren. Po kilkudziesięciu minutach Dyrektor Generalny Lotnictwa Cywilnego wydał oświadczenie, w którym poinformował że „samolot wypadł z pasa startowego, uderzył w ścianę, a następnie wpadł do doliny, rozpadając się na dwie części”.

Katastrofa lotnicza w Indiach. Nie żyje 16 osób

Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych po katastrofie lotniczej, do której doszło na lotnisku w mieście Kalikat. Jak podaje CNN, nie żyje co najmniej 16 osób w tym dwóch pilotów. 46 osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu należącego do linii lotniczych Air India Express zostało poważnie rannych. Na pokładzie miało się znajdować 190 osób – 174 pasażerów, 10 dzieci, dwóch pilotów i czterech członków załogi – podaje CNN.

Minister obrony Indii napisał w mediach społecznościowych, że „jego myśli są z pogrążonymi w żałobie rodzinami". Polityk dodał także, że „modli się za szybki powrót rannych do zdrowia".