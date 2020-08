11 ofiar pożaru bloku w Boguminie. Część zginęła skacząc z 12. piętra. „To było podpalenie”

11 osób zginęło w pożarze 13-piętrowego bloku w Boguminie w Czechach przy granicy z Polską. Strażacy informują o 6 ofiarach na 11. piętrze budynku i pięciu osobach, które zginęły, skacząc z 12. piętra. Wśród ofiar jest troje dzieci.

– Nie mamy wątpliwości. To było podpalenie – powiedział Vladimir Vlcek z czeskiej straży pożarnej. Przedstawiciel policji podał, że w związku z pożarem zatrzymano jedną osobę. Strażacy poinformowali w niedzielę, że na miejscu pożaru znaleziono ślady substancji łatwopalnych.

Pożar bloku w Boguminie

Pojawiają się w jednak wątpliwości co do pracy strażaków na miejscu. W portalach społecznościowych pojawiły się uwagi dotyczące akcji prowadzonej przez strażaków, która miała być spóźniona, co pociągnęło za sobą najwyższą w historii Czech liczbę ofiar pożarów. Krytykuje się m.in. zbyt późne pojawienie się załóg ze skokochronem, który mógł ocalić 5 osób próbujących ratować skokiem z 12. piętra budynku.

Vladimir Vlcek z czeskiej straży pożarnej zaprzeczył tym zarzutom.

