Białoruski dziennikarz o wycieku protokołów. „Łukaszenka przegrał 1 do 5”

Niezależny białoruski dziennikarz Michaś Jańczuk opowiadał na antenie TVP o wydarzeniach w Mińsku i na Białorusi. Po zamknięciu lokali wyborczych i ogłoszeniu wyników exit poll tysiące Białorusinów wyszło na ulice protestować przeciwko Alaksandrowi Łukaszence, który miał po raz kolejny wygrać. Doszło do zatrzymań, starć z milicją i OMON.

Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” oszacowała, że w trakcie pacyfikacji demonstracji zginęła jedna osoba, a 120 zostało rannych.

Michaś Jańczuk tak opisywał protesty z nocy z 9 na 10 sierpnia w stolicy Białorusi:

– Widać, że coś jest w powietrzu. (...) Coś się zmieniło w Białorusinach. (...). Wczoraj wydarzyła się rzecz najważniejsza: Białorusini przestali się bać. Starcia z milicją trwały do godz. 4 czasu lokalnego, godz. 3 czasu polskiego.

Białoruski dziennikarz zaapelował też do społeczności międzynarodowej, by zainteresowała się wydarzeniami w Mińsku. Jak tłumaczył, tylko w ten sposób uda się uniknąć „większego rozlewu krwi”. – Jeżeli konfrontacja wewnętrzna będzie narastała, to Białorusi nic dobrego nie czeka – ocenił.

Michaś Jańczuk mówił też o tym, że władza w Mińsku „strzeliła sobie w stopę” decyzją o odcięciu internetu na Białorusi, ponieważ wiele osób wykonuje swoją pracę dzięki sieci, a w ten sposób zostali pozbawieni zajęcia. – Pytanie, co z tym zrobią, czy wieczorem znów wyjdą na ulice – zastanawiał sie na antenie TVP dziennikarz.

Białoruski dziennikarz ujawnił też, że według jego informacji Alaksandr Łukaszenka przegrał w wyborach prezydenckich z opozycyjną kandydatką Swiatłaną Cichanouską. W exit poll prezydent Białorusi otrzymał 79,9 proc. głosów, a jego kontrkandydatka zaledwie 6,8 proc.

Tymczasem Jańczuk oznajmił:

– Wyciekają coraz to nowe protokoły komisji wyborczych, które dokumentalnie świadczą o tym, że Łukaszenka przegrał z (Swiatłaną – red.) Cichanouską stosunkiem mniej więcej 1 do 5 głosów.