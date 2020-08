Wygląd tego psa jest rozbrajający. Właścicielka nazywa go „gęsią”

Penelope the Goose (z ang. Penelope Gęś – przyp.red) ma trzy lata i jest charcikiem włoskim. Pies trafił do swojej właścicielki mając niespełna osiem tygodni i szybko skradł serce kobiety. Mieszkająca w amerykańskim Gardner Kayla Harvey szybko odkryła potencjał w swojej nowej podopiecznej, kreując jego rozpoznawalność w sieci. Suczka ma nietypowy uśmiech, a pozując do zdjęć często obnaża zęby. Zdaniem Harvey swoim wyglądem przypomina gęś, stąd też przydomek czworonoga, który szybko stał się ulubieńcem internautów.

Penelope doczekała się nawet swojego konta na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 87 tys. użytkowników. Jak podkreśliła jej właścicielka w rozmowie z Bored Panda, pies odkrywa ważną rolę w jej życiu. – Jestem przewlekle chora i gdy moje najmłodsze dziecko poszło do szkoły, czułam się naprawdę samotna. Penelope bardzo różniła się od innych zwierząt. Była delikatna, miła i bardzo malutka. Czuję się, jakbyśmy były dla siebie stworzone – zdradziła kobieta.