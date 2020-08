Rosja twierdzi, że ma szczepionkę na koronawirusa. WHO: Jesteśmy w bliskim kontakcie

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił we wtorek, że w jego kraju opracowana została szczepionka na koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia i rosyjskie władze zdrowotne omawiają proces przyznania ewentualnej wstępnej kwalifikacji WHO dla zarejestrowanej w Rosji szczepionki przeciwko koronawirusowi – poinformował we wtorek rzecznik Organizacji Tarik Jasarević.