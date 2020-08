UE wydała oświadczenie ws. wydarzeń na Białorusi. „Potępiamy przemoc i wzywamy do wypuszczenia zatrzymanych”

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi wydali w imieniu państw Unii Europejskiej wspólne oświadczenie dotyczące wyborów prezydenckich na Białorusi oraz aktów przemocy, do jakiej doszło już po głosowaniu. Wezwano również do wypuszczenia więźniów politycznych i sprawiedliwego przeliczenia głosów.

„9 sierpnia na Białorusi miały miejsce wybory prezydenckie. Unia Europejska wielokrotnie wyrażała swoje oczekiwania odnośnie odpowiedniego ich przebiegu” – przypomniano na początku komunikatu. „Noc wyborcza została oszpecona nieproporcjonalną i nieakceptowalną brutalnością rządu wymierzoną w pokojowych demonstrantów. Poskutkowało to utratą życia przez jednego obywatela oraz wieloma rannymi. Potępiamy przemoc i wzywamy do natychmiastowego wypuszczenia wszystkich aresztowanych tamtej nocy. Władze Białorusi muszą zapewnić, że fundamentalne prawo do pokojowych zgromadzeń jest respektowane” – dodawano. „Po bezprecedensowej mobilizacji na rzecz wolnych wyborów i demokracji, Białorusini oczekują teraz, że ich głosy zostaną dokładnie policzone. Jest to kluczowe, aby Centralna Komisja Wyborcza opublikowała wyniki odpowiadające wyborowi obywateli Białorusi” – podkreślano. „Jedynie utrzymanie praw człowieka, demokracji oraz wolnych i sprawiedliwych wyborów będą gwarancją stabilności i suwerenności na Białorusi. Będziemy nadal uważnie śledzić rozwój wydarzeń w celu ustalenia kształtu dalszej odpowiedzi UE oraz kształtu relacji z Białorusią w świetle rozwijającej się sytuacji” – zakończono. Wybory na Białorusi Z danych przekazanych przez Centralną Komisję Wyborczą Białorusi wynika, że Alaksandr Łukaszenka zdobył około 80 proc. głosów w wyborach prezydenckich. Z taką interpretacją głosowania nie zgadza się wielu dziennikarzy, obserwatorów, a co najważniejsze mieszkańców kraju naszego sąsiada, którzy już w niedzielny wieczór wyszli na ulice białoruskich miast, by protestować przeciwko polityce prowadzonej przez głowę państwa. Demonstracje w wielu miejscach spotkały się z brutalną reakcją policji.