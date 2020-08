Trzech Polaków zatrzymanych po protestach na Białorusi. Ambasador interweniuje

Informowaliśmy już na Wprost.pl o tym, że na Białorusi zostało zatrzymanych dwóch Polaków. W Mińsku i wielu innych miastach wschodniego sąsiada Polski od niedzieli, co noc, trwają protesty, podczas których milicja i OMON wyłapują nawet przechodniów.

Matka jednego z Polaków, Aneta Sienicka, mówiła, że nie ma kontaktu z synem od poniedziałku 10 sierpnia od godz. 18. Kacper Sienicki miał wrócić z Białorusi do Warszawy we wtorek o 19, ale nie zjawił się w stolicy. Wyglądało na to – sprawę nagłaśniał też poseł KO Michał Szczerba, który był na Białorusi w dniu wyborów – że zatrzymano dwóch Polaków.

Protesty na Białorusi. Zatrzymano trzech Polaków, ambasador interweniuje

Sprawą zajęła się polska dyplomacja, jak zapewniał w Polskim Radio 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, był w kontakcie z posłem Szczerbą i już ruszyły działania, mające na celu wyjaśnienie sytuacji i udzielenie pomocy zatrzymanym.

Już po rozmowie na antenie Patryk Michalski, dziennikarz RMF FM, przekazał, że według najnowszych informacji na Białorusi zatrzymano nie dwie, a trzy osoby z Polski. Poinformował przy tym, że wiceminister Jabłoński powiedział: – Ambasador Polski na Białorusi przed chwilą był w białoruskim MSZ, domagając się zwolnienia zatrzymanych Polaków.

