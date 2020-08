Polacy mieszkający na Białorusi otrzymają pomoc. Premier rozmawiał z Andżeliką Borys

Z wpisu opublikowanego przez Mateusza Morawieckiego na Twitterze wynika, że polityk rozmawiał z Andżeliką Borys, czyli przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi, obiecując gotowość do udzielenia pomocy humanitarnej naszym rodakom mieszkającym w kraju wschodnich sąsiadów. „Obecne niezadowolenie społeczne na Białorusi osiągnęło niespotykany poziom. Przemoc nie jest rozwiązaniem, tylko źródłem problemu” – dodał premier.

Do rozmowy z szefem polskiego rządu odniosła się już Borys. Działaczka podkreśliła, że Morawiecki jest „zaniepokojony sytuacją na Białorusi, sytuacją Polaków na Białorusi” . „Dziękuje serdecznie za solidarność z nami, wsparcie i pomoc! " – dodała.

Apel byłych prezydentów

We wtorek Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski wezwali we wspólnym oświadczeniu władze Białorusi do uwolnienia więźniów i dialogu ze społeczeństwem. Z głębokim niepokojem śledzimy informacje, napływające z Białorusi. Erupcja społecznych emocji nie ma precedensu w najnowszej historii tego kraju – czytamy w apelu. Prezydenci wyrażają opinie, że wielotysięczne demonstracje w wielu miastach Białorusi to społeczne wotum nieufności wobec urzędującego od 26 lat Aleksandra Łukaszenki, ale też wyraz przekonania o sfałszowaniu wyborów.