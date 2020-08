Pół wieku różnicy i wspólna pasja. Tak wygląda nowa partnerka Berlusconiego

Marta Antonia Fascina to nowa partnerka Silvio Berlusconiego. Zdjęcia byłego premiera Włoch z 30-latką trafiły do sieci. „Il Messaggero” wskazuje, że to nie musiał być przypadek.

O życiu prywatnym Silvio Berlusconiego wielokrotnie stawało się głośno za sprawą jego kolejnych związków. Włoch pierwsze małżeństwo zawarł w 1965 roku z Carlą Dall’Oglio, z którą ma dwoje dzieci. Był związany także z aktorką Veronicą Lario, która po latach zarzucała mężowi utrzymywanie relacji z innymi kobietami. Z tego związku przyszło na świat troje dzieci. Życie Silvio Berlusconiego i jego działalność polityczna była na tyle atrakcyjna dla twórców, że na tej podstawie nakręcono kilka filmów m.in. „Wideokracja”, czy „Oni”. Marta Fascina i Silvio Berlusconi Obecnie serwisy plotkarskie na nowo zaczęły rozpisywać się na temat życia prywatnego byłego premiera Włoch. Jak podaje Daily Mail, Silvio Berlusconi był widziany ze swoją „nową dziewczyną”. 83-latek został sfotografowany z Martą Fasciną. W publikacjach prasowych często pojawia się wątek różnicy wieku między zakochanymi. Fascina urodziła się w 1990 roku. Jest związana z partią Forza Italia, a od 2018 roku jest członkiem Izby Deputowanych. Polityka to jedna z pasji, która miała scalić jej związek z Berlusconim. „Il Messaggero” poddaje pod wątpliwość, czy zdjęcie zostało wykonane parze w sposób przypadkowy. Silvio Berlusconi miał chcieć, aby jego była partnerka, która ostatnio pojawiła się na pierwszych stronach gazet, zobaczyła, że on również na nowo ułożył sobie życie. Czytaj także:

Marcelina Ziętek podbija media społecznościowe. Aktorka występuje w popularnych serialach TVN

Marta Fascina Galeria: