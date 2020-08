Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Turynie nie odbędzie się. Przesunięto je o rok

Czym jest wspólnota z Taizé?

Wspólnota z Taizé, założona przez brata Rogera w 1940 r., liczy ponad stu braci z ponad trzydziestu narodowości, katolików i pochodzących z różnych Kościołów protestantów, związanych ślubami zakonnymi składanymi na całe życie.

Taizé odwiedzają również zwierzchnicy Kościołów. Wspólnota gościła m.in. papieża Jana Pawła II, patriarchę Konstantynopola Bartłomieja, metropolitów prawosławnych, arcybiskupów Canterbury i wielu biskupów oraz innych duchownych katolickich, prawosławnych i protestanckich z różnych stron świata.

Od 1978 r. bracia z Taizé organizują na przełomie mijającego i nadchodzącego roku w różnych miastach Europy spotkania młodych ludzi z całego kontynentu w ramach tzw. Pielgrzymki Nadziei przez Ziemię. Coroczne wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków przez wspólne modlitwy, spotkania dyskusyjne w małych grupach, a także warsztaty poświęcone kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym.

Impreza stanowi też okazję do poznania realiów życia chrześcijan w różnych częściach Starego Kontynentu i świata, a także do wspólnej modlitwy o pokój. Ostatnie spotkanie odbyło się we Wrocławiu.

Autor: Magdalena Gronek