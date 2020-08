Dzik wyszedł z Bałtyku i zaczął biegać po plaży. Na nagraniu widać nietypową reakcję turysty

Nagranie z plaży w niemieckim Schönhagen udostępnił portal The Independent. Głównym bohaterem krótkiego filmiku jest dzik, który najpierw pływa w Bałtyku, a później wybiega na plażę. Zwierzę przykuło uwagę wypoczywających na brzegu morza, którzy początkowo w spokoju przyglądali się dzikiej świni, a później zaczęli w panice uciekać. Na filmiku słychać krzyki „laufen” czyli „biegnie” i widać osoby próbujące uniknąć zderzenia z rozpędzonym osobnikiem. Chociaż większość turystów robiła wszystko, by nie pojawić się na drodze szaleńczego biegu zwierzęcia, to jeden z mężczyzn obecnych na plaży postanowił je spacyfikować. Uzbrojony w łopatę wczasowicz zaczął okładać nią świnię, ale to tylko rozjuszyło dzika, który zdezorientowany pobiegł dalej.

The Independent przypomina, że wbrew pozorom dziki potrafią pływać. W ubiegłym roku pojawiły się informacje o stadzie tych zwierząt, które przepłynęły kilka mil przez Cieśninę Malakka z Indonezji do Malezji, a następnie siały postrach wśród okolicznych rolników.

Czytaj także:

Dzik ukradł nudyście torbę z laptopem. Wyjątkowy pościg na zdjęciach