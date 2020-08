Wielka Brytania wprowadza kwarantannę dla przyjeżdżających z kilku państw. Johnson: Musimy być bezwzględni

Od soboty wszyscy przyjeżdżający z Francji, Holandii oraz Malty muszą przejść w Wielkiej Brytanii obowiązkową 14-dniową kwarantannę – ogłosił w czwartek późnym wieczorem brytyjski minister transportu Grant Shapps. Obowiązkiem kwarantanny, który wchodzi w życie o 4 rano w sobotę, objęci będą ponadto przyjeżdżający z Monako, brytyjskiego terytorium zależnego Turks i Caicos oraz Aruby, leżącej na Karaibach części Królestwa Niderlandów.

Johnson: Musimy być bezwzględni

– Dziś wieczorem ogłaszamy, że zostanie wprowadzona kwarantanna dla przyjazdów z kilku miejsc, w tym z Francji i Holandii. Ponieważ tak ciężko pracowaliśmy, aby sprowadzić w dół liczbę przypadków, nie możemy sobie pozwolić na ponowny ich import z innych miejsc – oświadczył Shapps. Informacja ta została podana zaledwie kilka godzin po tym, jak brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że będzie „absolutnie bezwzględny" przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu kwarantanny dla przyjazdów z państw, gdzie szybko rośnie liczba zakażeń. – Musimy być absolutnie bezwzględni w tej kwestii, nawet wobec naszych najbliższych i najdroższych przyjaciół i partnerów. Myślę, że wszyscy to rozumieją. Przyjrzymy się danym dziś po południu, sprawdzając, dokąd zmierza Francja i inne kraje" – mówił Johnson.

We środę władze francuskie poinformowały o wykryciu w ciągu minionej doby 2524 nowych zakażeń, co jest najwyższą liczbą od czasu złagodzenia w tym kraju wprowadzonych restrykcji. To oznacza wzrost ich liczby w ciągu tygodnia o 66 proc. W przypadku Holandii liczba zakażeń zwiększyła się o 52 proc., a na Malcie – o 105 proc.

Francja jest dla Brytyjczyków drugim najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów zagranicznych – po Hiszpanii. W zeszłym roku odwiedziło ją 10,35 mln obywateli brytyjskich. Jednocześnie ministerstwo spraw zagranicznych zaleciło, aby powstrzymać się od wszelkich wyjazdów do tego kraju, o ile nie są one absolutnie konieczne.

Ogłoszona na początku lipca lista państw i terytoriów, z których przyjazd do Wielkiej Brytanii nie łączy się z obowiązkiem kwarantanny, liczyła początkowo 73 pozycje, z czego 14 to brytyjskie terytoria zamorskie. Jeszcze przed wejściem w życie listy została z niej zdjęta Serbia, a później Hiszpania, Luksemburg, Belgia, Andora i Bahamy, zaś dopisano do niej Malezję i Brunei. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi w Anglii, Walii i Irlandii Północnej kara w wysokości 1000 funtów, a w Szkocji – 480.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

