Te psy przypominają ciasteczka Oreo. I są tak samo słodkie!

Na Facebooku funkcjonuje grupa „Dogspotting”, której użytkownicy dzielą się zdjęciami psów o ciekawym, najczęściej różnobarwnym umaszczeniu. Victoria Susman mieszkająca na co dzień w Kalifornii pochwaliła się tam fotografiami Ripley'a, który jest mieszańcem owczarka australijskiego i labradora. Czworonóg ma czarno-białą sierść, która zdaniem jej właścicielki przypomina Oreo. Zwierzę szybko skradło serca internautów, którzy postanowili podzielić się zdjęciami innych pupili wyglądających jak wspomniane słodycze.

Akcja przeniosła się do serwisu Reddit, a oprócz fotografii właściciele dzielili się historiami swoich podopiecznych. I tak dowiedzieliśmy się, że Sunny został dwukrotnie zwracany do schroniska, a pierwszy rok życia spędził w małej hodowli mieszczącej się w gabinecie weterynarza. Jego nowy opiekun musiał przyjechać z innego stanu (Sunny mieszka w Stanach Zjednoczonych - przyp.red), by przygarnąć czworonoga. Ten szybko zaaklimatyzował się w nowym miejscu i podobnie jak inne czworonogi przywodzące na myśl apetyczne ciasteczka Oreo, może teraz cieszyć się popularnością w sieci. W naszej galerii znajdziecie także zdjęcia innych właścicieli, którzy odpowiedzieli na wpis Susman.

