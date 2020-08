Druga fala koronawirusa. Korea Południowa ma najwięcej nowych infekcji od marca

Łączna liczba zakażonych wzrosła do 15 318 a zgonów do 305. Według Koreańskich Centrów Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC) w stolicy Korei Południowej dochodzi do największej liczby zakażeń ponieważ ludzie nie przestrzegają dystansu społecznego. Nie wszyscy też noszą maski.

W Korei Płd. zdołano opanować lawinowy wzrost zachorowań z przełomu lutego i marca. Na początku maja liczby spadły niemal do zera, ale po złagodzeniu kampanii dystansowania społecznego zaczęły znów rosnąć.