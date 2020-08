Suczka urodziła aż 13 szczeniaków. Uwagę zwrócił ich nietypowy kolor

Trzyletnia suczka o imieniu Lucy została niedawno mamą. Na świat przyszło aż 13 małych szczeniaków. Do pobicia oficjalnego rekordu w liczbie urodzonych piesków rasy labrador w Wielkiej Brytanii zabrakło dwóch maluchów. – Cztery szczenięta urodziły się już w ciągu pierwszych 20 minut – opowiadała właścicielka Lucy, 37-letnia Catherine Smith. Z relacji opiekunki wynika, że cały poród trwał ponad 2,5 godziny. Ponieważ była to pierwsza ciąża suczki, kobieta spodziewała się, że urodzi się co najwyżej 5-6 czworonogów. – Ogarnięcie takiej gromady to nie lada wyzwanie. Przez jakiś czas musieliśmy kupować aż 15-kilogramowy worek karmy.

Catherine Smith podkreśla, że jej uwagę zwróciła sierść szczeniaków. Wszystkie psiaki miały bowiem czarne umaszczenie. 37-latka podkreśliła, że różnica w umaszczeniu mamy i jej dzieci wynika z faktu, że tatą szczeniaków jest czarny labrador o imieniu Bastion i to właśnie po nim czworonogi odziedziczyły umaszczenie.

Rodzeństwo musiało się już ze sobą pożegnać. Osiem z trzynastu szczeniaków znalazło już bowiem nowe domy.