Chłopiec z domu dziecka został zapytany o trzy życzenia. Wzruszająca odpowiedź dziecka

Jordan sześć lat temu trafił do domu dziecka w Oklahomie razem ze swoim młodszym bratem. Braison został adoptowany rok temu, przez co chłopcy nie widują się już tak często, jak wcześniej. Oczywistym stało się więc, że trzeba jak najszybciej znaleźć rodzinę adopcyjną dla starszego z braci. Wprawdzie lokalny wydział opieki zastępczej otrzymał w przeszłości kilka propozycji adopcji 9-latka, jednak żaden z wniosków nie spełniał wymogów. To wkrótce może się zmienić za sprawą materiału wyemitowanego przez jedną z lokalnych stacji telewizyjnych.

Redakcja KFOR wyemitowała materiał, który jak do tej pory odtworzono na YouTube ponad 140 tys. razy. Jordan w trakcie wywiadu został zapytany o swoje trzy życzenia. – Mieć rodzinę, rodzinę i rodzinę. To jedyne życzenia, jakie mam – powiedział 9-latek. – Jest to ważne, ponieważ mogę mieć wtedy kilka osób, z którymi będę mógł porozmawiać, kiedy tylko będę potrzebował. Mam nadzieję, że ktoś z was mnie wybierze. Chciałbym mieć rodzinę, żeby móc nazywać kogoś mamą i tatą, lub tylko mamą lub tylko tatą. To nieistotne – dodał chłopiec.

Jak podaje serwis The Independent, wzruszający apel Jordana doczekał się fali odpowiedzi. Dom dziecka otrzymał już ponad 5 tys. zgłoszeń adopcyjnych, co znacznie zwiększa szanse na znalezienie dla niego nowej rodziny. Wnioski są aktualnie analizowane, a pracownicy socjalni muszą wybrać odpowiedni dom dla chłopca, który, jak przyznał pracujący w ośrodku Christopher Marlowe „przeszedł bardzo dużo w porównaniu z większością dzieci” . – Mam nadzieję, że nadejdzie przełom, którego potrzebowaliśmy, żeby znaleźć dom dla tego dziecka – dodał.

