Będzie gwiazdą jak myszojeleń? Właśnie odkryto zwierzątko, które jest skrzyżowaniem ryjówki i słonia. Mamy nagranie!

Ostatni naukowy dokument, który wspomina o występowaniu ryjówki słoniowej w Afryce, pochodzi z lat 70. Jak donosi jednak BBC, w późniejszych latach także lokalne społeczności donosiły o zaobserwowaniu ryjówki – nie było to jednak potwierdzone. Stworzenie zostało teraz znalezione całe i zdrowe podczas ekspedycji naukowej w Dżibuti. Wcześniej zwierzęta te nazywano sengami somalijskimi ze względu na to, że pierwsze osobniki – z 39 znalezionych do tej pory i obecnie umieszczonych w muzeach – znaleziono w Somalii.

Ryjówki słoniowe są spokrewnione z mrównikami afrykańskimi, myszami, słoniami i manatami. Mają charakterystyczne nosy przypominające trąbę, których używają do ucztowania – żywią się owadami.

Członek wyprawy, która odkryła stworzenie, Steven Heritage z Duke University Lemur Center w Durham w USA powiedział, że cała ekipa była bardzo podekscytowana, gdy udało się dokonać tego odkrycia. Jednego z osobników udało się schwytać w pułapkę. – Nie wiedzieliśmy, który gatunek występuje w Dżibuti, a kiedy zobaczyliśmy cechę diagnostyczną małego ogonka z kępką, spojrzeliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że to coś wyjątkowego – przekazał.

Houssein Rayaleh, dżibutyjski ekolog i konserwator, który również brał udział w wyprawie, powiedział, że mieszkańcy tych terenów nigdy nie uważali tych zwierząt za wymarłe. – Jest to jednak bardzo cenne odkrycie ze strony naukowej – wyprawa ta przywraca je do świadomości społeczności naukowej – wyjaśnił.

Jak udało się schwytać zwierzę? Ekipa rozstawiła ponad 1000 pułapek w 12 lokalizacjach, nęcąc ryjówki słoniowe mieszanką masła orzechowego, płatków owsianych i drożdży. W sumie udało im się zaobserwować ponad 12 osobników – na dowód mają zdjęcia i nagrania wideo.