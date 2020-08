Współpracowniczka Cichanouskiej musiała zbiec z kraju. Trafiła do Polski. „Jest bezpieczna”

Wieranika Capkała, która wspierała Swiatłanę Cichanouską, jest już w Polsce. Kobieta razem z dziećmi najpierw po wyborach na Białorusi uciekła do Rosji, skąd później przedostała się na Ukrainę (Capkała z dziećmi była trzymana na granicy) i trafiła do Kijowa. W stolicy Ukrainy czekał na nią mąż Waler, który 24 lipca uciekł z Białorusi w obawie przed aresztowaniem (zarzucano mu przyjęcie łapówki).

Waler Capkała to niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi, który nie został dopuszczony do wzięcia udziału w wyborach. Wieranika Capkała to z kolei członkini sztabu Swiatłany Cichanouskiej i jej bliska współpracowniczka.

Rodzina przez jakiś czas przebywała w Kijowie, a Polska zaangażowała się w sprowadzenie jej do Warszawy. Apelował o to poseł KO Michał Szczerba.

Wieranika i Waler Capkała w Polsce. Poseł i wiceminister składają sobie podziękowania

We wtorek poinformowano, że Wieranika Capkała z rodziną dotarli bezpiecznie do Polski, na lotnisku odebrał ich Szczerba. „Budziła nadzieję i dała zwycięstwo Swiatłanie Cichanouskiej, które powinien uznać świat. Weranika jest bezpieczna z mężem i dziećmi w Polsce” – tweetował Szczerba.

W sprawę Capkały zaangażował się nie tylko Szczerba, ale też polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szczerba przekazał na Twitterze podziękowania resortowi, PLL LOT i wiceministrowi spraw zagranicznych Pawłowi Jabłońskiemu.

Jabłoński w odpowiedzi na podziękowania przekazał, że Polska jest gotowa przyjmować „osoby narażone na represje”, wskazał, że sprowadzenie Capkały z rodziną udało się też dzięki MSWiA. „Dziękuję też za pomoc Michała Szczerby. Dobrze, że w sprawach polityki zagranicznej potrafimy działać ponad politycznymi sporami” – napisał wiceminister.

