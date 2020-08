Morawiecki: Wybory na Białorusi powinny być powtórzone. Tak uważa cała Rada Europejska

Zakończył się szczyt UE, którego głównym tematem była sytuacja powyborcza na Białorusi. Z inicjatywą zwołania takiego spotkania wystąpił w ubiegłym tygodniu Mateusz Morawiecki. Po zakończeniu trwających ponad 3 godziny rozmów Charles Michel podkreślił, że stanowisko Rady Europejskiej jest jasne: należy zaprzestać przemocy i rozpocząć pokojowy i pluralistyczny dialog a przywództwo Białorusi musi odzwierciedlać wolę ludu.

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu rozmów Mateusz Morawiecki podkreślił, że cała Rada Europejska potępiła sytuację na Białorusi. - Wszyscy uważamy, że wybory na Białorusi powinny zostać powtórzone. Na wniosek Polski uzgodniliśmy zaangażowanie ponadnarodowych ciał, takich jak sprawdzone w takich sytuacjach OBWE, po to, żeby ewentualnie wspierać również proces demokratyzacji poprzez chociażby nadzór nad przygotowaniem do kolejnych wyborów - zaznaczył premier.

Szef polskiego rządu dodał, że Rada Europejska mocno popiera sankcje wobec osób, które brały bezpośredni udział w pacyfikacji manifestacji oraz obywateli, którzy wyrażali swój sprzeciw. - Nie chcemy natomiast, żeby Białoruś jako społeczeństwo ucierpiało w wyniku tych działań sankcyjnych. Chcemy dać do zrozumienia reżimowi Łukaszenki, że ten czas, kiedy można było nie słuchać głosu społecznego musi się skończyć jak najszybciej. Trzeba zasiąść do rozmów i dialogu, żeby doprowadzić jak najszybciej do demokratyzacji sytuacji na Białorusi - tłumaczył.