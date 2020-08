Łukaszenko: W Grodnie już polskie flagi wywieszają. Podobne rzeczy będą ucinane w sposób zdecydowany

Łukaszenko podkreślał, że jakiekolwiek zmiany na Białorusi mogą odbywać się wyłącznie w zgodzie z konstytucją, a nie na mocy ulicznych protestów. Skrytykował powoływaną do życia przez Swiatłanę Cichanouską Radę Koordynacyjną. – Po raz kolejny przypominam: utworzenie alternatywnych, równoległych i innych organów, w celu przejęcia władzy podlega karze zgodnie z prawem – mówił. Podkreślał przy tym, że władze Biuałorusi nie są same i „mają na kim się oprzeć”. Zapewniał, że nie doszło do zachwiania władzy.

Łukaszenko o „fake newsach” i zagranicznej ingerencji

Prezydent Białorusi mówił też o rzekomej ingerencji obcych sił. M.in. oskarżał o kierowanie do kraju środków finansowych, mających wspierać protesty. – W Grodnie już polskie flagi wywieszają. To niedopuszczalne. I podobne rzeczy będą ucinane w sposób zdecydowany – rzucił. Doniesienia o zagranicznych wojskach i rosyjskim sprzęcie na terytorium swojego kraju nazwał „fake newsami”. Zażądał też, by w Mińsku zakończono zamieszki. Tłumaczył, że „ludzie są zmęczeni, potrzebują ciszy i spokoju”.