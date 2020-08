Minimum godzina spaceru z psem dziennie. Minister przedstawiła projekt rozporządzenia

Minister rolnictwa Julia Kloeckner z CDU przedstawiła projekt nowego rozporządzenia w sprawie dobrostanu zwierząt, które przede wszystkim nakłada odpowiedzialność na właścicieli psów. Według propozycji minister musieliby oni wychodzić ze swoimi czworonogami co najmniej dwa razy dziennie, a łącznie spacery nie mogłyby trwać krócej niż godzinę. Kloeckner tłumaczyła, psy potrzebują dużo ruchu, aby się prawidłowo rozwijać. – Spacer i zabawa na świeżym powietrzu z właścicielem lub innymi czworonogami to podstawowa potrzeba psa. W wielu przypadkach nie jest ona zaspokojona. Niektórzy opiekunowie wychodzą ze swoimi pupilami na dwór tylko po to, aby mogły one załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i szybko wracają do domu. Tak być dłużej nie może – stwierdziła.

Projekt rozporządzenia, które miałoby wejść w życie na początku 2021 roku, wprowadza także nowe regulacje dotyczące transportu zwierząt oraz nakłada nowe obostrzenia na hodowców – w myśl przepisów mogliby oni zajmować się maksymalnie trzema miotami szczeniąt w tym samym czasie, a każdemu z piesków musieliby poświęcić minimum cztery godziny uwagi dziennie.

Joerg Bulow z samorządu lokalnego w Szlezwiku-Holsztynie przyznał, że egzekwowanie tego typu przepisów byłoby niezwykle trudne i nie do końca wiadomo kto i w jaki sposób miałby sprawdzać, czy opiekunowie psów faktycznie spędzają z czworonogami minimum godzinę dziennie na spacerach. Samorządowiec dodał również, że nowe regulacje mogłyby doprowadzić do licznych konfliktów sąsiedzkich, a ponadto konieczne byłoby uregulowanie kwestii wychodzenia na dwór w przypadku osób chorych oraz starszych. Z kolei deputowana Saskia Ludwig z CDU zwróciła uwagę na fakt, iż w trakcie upałów długie spacery w przypadku niektórych ras psów mogą spowodować więcej szkody niż pożytku.

