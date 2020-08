Aleksiej Nawalny w szpitalu z objawami zatrucia. Kim jest rosyjski opozycjonista?

O rzekomym zatruciu Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała w czwartek rano. Opozycjonista źle się poczuł w trakcie lotu z Tomska do Moskwy. Nawalny stracił przytomność na pokładzie samolotu, a maszyna lądowała awaryjnie w Omsku, skąd zabrano go do szpitala. Według najnowszych informacji Rosjanin jest nieprzytomny, podłączono go do respiratora.

Kim jest Aleksiej Nawalny?

Aleksiej Nawalny to jedna z głównych twarzy rosyjskiej opozycji. Z wykształcenia jest prawnikiem i finansistą i początkowo wiązał swoją karierę z tą drugą specjalizacją. Od lat angażuje się w działalność polityczną i społeczną, punktując m.in. korupcję w rosyjskich koncernach państwowych. Prowadzi popularnego bloga i dwa kanały na YouTube, na których zamieszcza wyniki swoich prywatnych śledztw dotyczących powiązań korupcyjnych najważniejszych osób w Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina, Prokuratora Generalnego Jurija Czajki czy rosyjskich oligarchów.

Zaangażowany w antykremlowskie protesty, Nawalny był wielokrotnie zatrzymywany. W lutym 2017 roku skazano go na pięć lat więzienia w zawieszeniu. Sąd uznał Nawalnego za winnego defraudacji na szkodę Skarbu Państwa, on sam twierdził, że proces był motywowany politycznie.