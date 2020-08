Aleksiej Nawalny został otruty? Pojawiło się nagranie z samolotu. „Do tej pory krzyczy z bólu”

Relację zamieścił na Instagram Stories Paweł Lebiediew, znany jako Dj Pavlin. Na pierwszym kadrze widać, jak Nawalny pije jakiś napój w kawiarni na lotnisku. Kolejne materiały opublikowane przez Rosjanina to filmy z wnętrza samolotu. Widać na nich personel medyczny i słychać przeciągłe krzyki. – Do tej pory krzyczy z bólu – relacjonował mężczyzna. Lebiediew wspomniał, że opozycjonista od początku wyglądał źle i „ledwie go odratowano” .

Kira Jarmysz o zatruciu Nawalnego

O wydarzeniach z samolotu w rozmowie z rozgłośnią „Echo Moskwy” opowiedziała także Kira Jarmysz. – Powiedział, że źle się czuje i poprosił mnie o chusteczkę, gorączkował. Poprosił, żebym z nim porozmawiała, bo chce się skoncentrować na brzmieniu głosu. Rozmawiałam z nim, a później podjechał do nas wózek z wodą. Zapytałam, czy pomoże mu woda – odpowiedział, że nie. Potem poszedł do toalety i zemdlał – opisywała kobieta, która towarzyszyła Nawalnemu w trakcie lotu.

Ostatnich kilka dni Aleksiej Nawalny spędził na Syberii. Był m.in. w Nowosybirsku, gdzie – jak pisze portal Tajga.info, miał zbierać materiały do śledztwa w sprawie jednego z posłów partii rządzącej „Jedna Rosja”.

Aleksiej Nawalny mógł zostać otruty

O rzekomym „zatruciu toksynami” Aleksieja Nawalnego poinformowała w czwartek rano jego rzeczniczka Kira Jarmysz. Jak relacjonowała, opozycjonista „zaczął się źle czuć w trakcie lotu”, a następnie stracił przytomność. Samolot, którym Nawalny leciał z Tomska do Moskwy, musiał nagle lądować w Omsku. Bloger został przewieziony karetką z lotniska na oddział intensywnej terapii.

„Aleksiej jest nadal nieprzytomny, podłączony do respiratora. Policja została wezwana na naszą prośbę do szpitala” – podała w najnowszym wpisie na Twitterze jego rzeczniczka. Jarmysz tłumaczyła, że opozycjonista nie spożywał żadnych posiłków. Rano wypił jedynie herbatę.

Główny lekarz pogotowia omskiego szpitala Aleksandr Murachowskij w rozmowie z agencją Ria Nowosti poinformował, że była konieczność reanimacji opozycjonisty. Jego stan określany jest jako ciężki.

Kim jest Aleksiej Nawalny?

Aleksiej Nawalny z wykształcenia jest prawnikiem i finansistą. Od lat angażuje się w działalność polityczną i społeczną, punktując m.in. korupcję w rosyjskich koncernach państwowych. Prowadzi popularnego bloga i dwa kanały na YouTube, na których zamieszcza wyniki swoich prywatnych śledztw dotyczących powiązań korupcyjnych najważniejszych osób w Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina, Prokuratora Generalnego Jurija Czajki czy rosyjskich oligarchów.

Zaangażowany w antykremlowskie protesty, Nawalny był wielokrotnie zatrzymywany. W lutym 2017 roku skazano go na pięć lat więzienia w zawieszeniu. Sąd uznał Nawalnego za winnego defraudacji na szkodę Skarbu Państwa, on sam twierdził, że proces był motywowany politycznie.

