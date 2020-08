Nawalny poleciał do Niemiec. „Walka o jego życie i zdrowie dopiero się zaczyna”

Z relacji Kiry Jarmysz wynika, że Aleksiej Nawalny został przetransportowany na lotnisko karetką w asyście policyjnych radiowozów. Do tej pory rosyjski opozycjonista przebywał w szpitalu w Omsku. Z portu lotniczego został zabrany niemieckim samolotem medycznym. 44-latkowi towarzyszyła jego żona Julia. Z informacji agencji dpa wynika, że Nawalny będzie leczony w prestiżowej klinice Charite w Berlinie. Wcześniej lekarze z Omska nie chcieli wydać zgody na podróż. W piątek wieczorem zmienili zdanie podkreślając, że stan 44-latka jest na tyle dobry, że może lecieć do Niemiec. Kira Jarmysz podziękowała za wsparcie i pomoc w leczeniu opozycjonisty. Podkreśliła jednak, że walka o jego życie i zdrowie dopiero się zaczyna, jednak pierwszy i bardzo ważny krok, jakim jest transport do Niemiec, został już zrobiony.

Szpital: Nie znaleziono toksyn

W piątek lekarze ze szpitala w Omsku przekazali najnowsze informacje na temat chorego. – Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy trucizny ani żadnych jej śladów w krwi i moczu hospitalizowanego w Omsku Aleksieja Nawalnego – poinformował zastępca ordynatora oddziału ratunkowego szpitala w Omsku Anatolij Kaliniczenko. Dodał, że próbki pobrane od opozycjonisty były badane w laboratoriach w Omsku i Moskwie. – Diagnoza, do której jesteśmy się w stanie w tej chwili najbardziej przychylić, to naruszenie równowagi węglowodanowej, czyli zaburzenia metaboliczne. Powodem może być nagłe obniżenie poziomu cukru we krwi, co wywołało utratę przytomności – wskazał z kolej Mucharowskij.

Nawalny został otruty?

Przypomnijmy, że o możliwym otruciu Aleksieja Nawalnego poinformowała w czwartek 20 sierpnia jego rzeczniczka Kira Jarmysz. Kobieta, która leciała z opozycjonistą samolotem, relacjonowała, że Nawalny w pewnym momencie źle się poczuł i wkrótce stracił przytomność. Samolot lądował awaryjnie w Omsku, a Rosjanin został przewieziony do szpitala. Od tamtej pory przebywa nieprzytomny pod respiratorem.