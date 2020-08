Uroczy pies podbija Instagrama. „Wygląda jak pluszowa zabawka”

Ten niezwykle puszysty pies przypomina z wyglądu pluszową zabawkę. Kokoro pochodzi z Japonii, gdzie na co dzień mieszka ze swoją właścicielką. Profil zwierzaka na Instagramie śledzi ponad 139 tysięcy internautów. Pudel zabawkowy, bo tak brzmi pełna nazwa rasy, do której należy Kokoro, jest znany ze swojej wyjątkowo puchatej sierści.

Pudel jako pies myśliwski

Niewiele osób wie, że pudel został wyhodowany blisko 400 lat temu w Niemczech jako pies myśliwski dla kaczek. Rasa ta miała niezwykłe atletyczne umiejętności, co w połączeniu z wielką chęcią do zabawy i puchatą sierścią, która chroniła przed zimnem sprawiło, że była idealnym przykładem psa aportującego. Odmiana rasy pudel zabawkowy powstała na początku XX wieku w USA, przede wszystkim jako psy do towarzystwa dla osób mieszkających w blokach. Pudle zabawkowe żyją od 14 do lat. Dorosłe osobniki mogą ważyć od 3 do 6 kilogramów. Nie potrzebują bardzo dużej ilości ruchu, jednak mają wyjątkowo silną potrzebę kontaktu z człowiekiem. Są dość przyjazne wobec dzieci oraz innych zwierząt.

