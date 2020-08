Mama i córka są do siebie podobne jak dwie krople wody. Zgadniesz, która jest starsza?

Dawn i Cher Hubsher zyskały popularność w Stanach Zjednoczonych po tym, jak napisały książkę o swojej wyjątkowej więzi. – To specjalny poradnik dla mam i córek jak postępować, aby być przyjaciółkami, a nie rywalkami. Córki otrzymają praktyczne porady dotyczące wszystkiego, od nauki wybaczania po skuteczną komunikację pomimo przepaści pokoleniowej. Mamy dowiedzą się, jak skutecznie balansować między przyjaźnią z dzieckiem a koniecznością stawiania mu granic – opowiada o książce Cher Hubsher.

Przy okazji promocji poradnika internauci zwrócili uwagę na fakt, iż mimo 30 lat różnicy (Dawn ma 60 lat a Cher 30), obie kobiety są do siebie uderzająco podobne. – Ludzie często nas ze sobą mylą. Dla mnie to ogromny komplement, gdy ktoś myśli, że jestem 30 lat młodsza – przyznaje mama Cher. Kobieta zdradziła, że sekret jej urody tkwi w dobrze zbilansowanej diecie roślinnej oraz regularnych treningach, wysypianiu się oraz odpowiedniej pielęgnacji skóry.

Cher Hubsher wyznaje, że fakt, iż czasem ludzie mylą ją z mamą był dla niej w przeszłości trudny do zaakceptowania. – Wiele osób myślało, że jesteśmy siostrami. Kiedyś koleżanka mamy rozmawiała ze mną, bo myślała, że to ona. Kiedy byłam młodsza przeszkadzało mi to, byłam zazdrosna o wygląd mamy. Teraz uważam, że to fantastyczna sprawa mieć tak młodo wyglądającą mamę – podkreśla.

Czytaj także:

Gwiazda TVN napisała list do premiera i ministra zdrowia. „Czas zwrócić uwagę rządzących na realne problemy”