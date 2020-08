Zamach bombowy w mieście Jolo na Filipinach. Dwa wybuchy i wiele ofiar

Motocykl do którego miały być przymocowane improwizowane ładunki wybuchowe

W centrum filipińskiego miasta Jolo doszło do zamachu bombowego. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej dziewięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Na tę chwilę nikt nie przyznał się do zorganizowania zamachu, ale podejrzenia padają na związaną z ISIS organizację Grupę Abu Sajjafa.