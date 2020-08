Ewakuowano tysiące osób, są pierwsze ofiary. Marco i Laura uderzą w amerykańskie wybrzeże

Huragan i tropikalny sztorm dały się mocno we znaki mieszkańcom Karaibów i Zatoki Meksykańskiej. Tysiące osób zostało zmuszonych do ewakuacji, a służby poinformowały o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych. Na nadejście żywiołu szykują się już mieszkańcy jednego z amerykańskich stanów.

Agencja Reutera podaje, że huragan Marco i tropikalny sztorm Laura przeszły w niedzielę przez Zatokę Meksykańską i Karaiby, a do ewakuacji byli zmuszeni m.in. mieszkańcy wybrzeży Kuby. Huragan wiejący z prędkością 120 km/h ma w poniedziałek dotrzeć do wybrzeża amerykańskiego stanu Luizjana. Laura z kolei uderzyła najpierw Dominikanę i Haiti, a następnie w Kubę. Na Dominikanie zginęły trzy osoby, w tym matka i jej 7-letni syn, a co najmniej milion osób zostało pozbawionych prądu. Tysiące mieszkańców ewakuowano. Władze Haiti poinformowały z kolei o siedmiu ofiarach śmiertelnych, z czego dwie osoby zmarły w trakcie powodzi, a jedna zginęła pod gruzami domu, na który zawaliło się drzewo. Synoptycy przewidują, że Laura nasili się do tego stopnia, że zostanie zakwalifikowana jako huragan i już w czwartek dotrze do wybrzeży Teksasu i Luizjany. Marco z kolei może uderzyć jeszcze w poniedziałek. Gubernator drugiego ze wspomnianych stanów John Bel Edwards ostrzegł, że mieszkańcy wybrzeża powinni jak najszybciej podjąć decyzję o ewakuacji.

