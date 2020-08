Łukaszenka grozi Polsce i Litwie. „Pokażemy im, czym są sankcje”

– Pokażemy im, czym są sankcje. Jeśli dotychczas oni (Litwa i Polska – red.) przez nas docierali do Chin i Rosji, tak teraz będą robić to albo przez Bałtyk, albo przez Morze Czarne, chcąc dalej handlować z Rosją itd. – mówił Aleksandr Łukaszenka. – Oni zapędzili się i zapomnieli, czym jest Białoruś – dodawał. – Myśleli, że można nas złamać, nastraszyć czołgami, rakietami. Zobaczymy jeszcze, kto kogo popamięta. Pokażemy im, co to są sankcje – mówił. Łukaszenka zapowiedział równocześnie, że polecił rządowi, by przygotować rozporządzenie o zmianie szlaków handlowych tak, by omijały litewskie porty.

Wybory na Białorusi. Propozycje sankcji

To odpowiedź na działania litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zaproponowało wprowadzenie sankcji wobec urzędników odpowiedzialnych za oszustwa wyborcze i brutalne tłumienie pokojowych manifestacji. Na czarną listę miałoby trafić ponad 100 osób. Propozycja wprowadzenia sankcji wobec Białorusi pojawiła się także na forum Unii Europejskiej.

