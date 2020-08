Banksy kupił łódź, zebrał na pokład feministki i ratuje migrantów. Tak wygląda jednostka Louise Michel

Jednostka została nazwana Louise Michel na cześć francuskiej działaczki anarchistycznej, rewolucjonistki, bojowniczki Komuny Paryskiej i pionierki feminizmu we Francji. Łódź ma niemal całkowicie kobiecą załogę, złożoną z aktywistek z różnych miast europejskich. Na Louise Michel znajduje się dzieło Banksy'ego – znana już postać młodej dziewczyny, która jednak nieco różni się od oryginału. Tym razem trzyma ona koło ratunkowe w kształcie serca.

W tajemnicy łódź zwodowana została w tajemnicy 18 sierpnia. W pierwszy rejs wypłynęła z morskiego portu Burriana koło Walencji. Według wpisów na Twitterze, dzięki łodzi udało się przeprowadzić już szereg akcji ratunkowych. We wtorek 25 sierpnia uratowano 89 uchodźców.

Misja łodzi to: „przestrzegać praw morskich i ratować bez uprzedzeń każdego, kto jest w niebezpieczeństwie. „Na pok ładzie Louise Michel wierzymy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a narodowość nie powinna mieć wpływu na to, jakie mamy prawa i jak się nawzajem traktujemy. Odpowiadamy na wezwania SOS wszystkich w potrzebie, nie tylko po to, by ocalić ich dusze, ale także po to, by ocalić nasze” – czytamy na stronie internetowej łodzi.

Z danych ONZ wynika, że do tej pory w 2020 roku na Morzu Śródziemnym zginęły 443 osoby. W tym samym okresie do Europy drogą morską dotarło 40 tys. osób.