Lucy, suczka rasy dalmatyńczyk, urodziła 12 szczeniąt. Zobaczcie te maluchy!

Bridget Heffernan, właścicielka Lucy, przyznaje, że nie było to łatwe ani dla maluchów ani dla ich mamy. Jeden ze szczeniaków po urodzeniu nie oddychał. Właścicielka zwierzaków postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ Lucy zajęta była innymi szczeniakami. W końcu kobiecie udało się go uratować. W związku z tym, że piesek, któremu ostatecznie nadano imię Lucky ważył tylko 200 g, podczas gdy jego bracia i siostry około 500 g, było ryzyko, że nie przeżyje. Kobieta jednak poświęciła mu kilka tygodni, karmiąc go w dzień i w nocy, aż nabrał sił. – Prawie umarł zaraz po urodzeniu, ale wrócił do życia, podobnie jak Lucky ze „101 Dalmatyńczyków” – opowiada kobieta.

Bridget miała już w domu cztery inne dalmatyńczyki – świeżo upieczoną mamę Lucy, tatę Kobe'ego, babcię Rylie i starszą siostrę z poprzedniej małej Lyry.